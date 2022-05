Il sito Unesco Mantova e Sabbioneta a Didacta (Firenze) con l’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale

SABBIONETA L’Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale del Comune di Mantova affiancherà l’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale in due incontri dal titolo “Alla scoperta del Patrimonio Mondiale italiano”, presso Didacta, il più importante appuntamento fieristico dedicato all’innovazione della scuola, in programma a Firenze presso la Fortezza da Basso dal 20 al 22 maggio prossimi. Gli incontri di formazione per insegnanti (gli appuntamenti sono venerdì 20 alle 11 e sabato 21 alle 15) mirano a presentare il portale didattico w.patrimonionellascuola.it, alla cui realizzazione l’ufficio ha collaborato attivamente, e ha come obiettivo trasmettere i valori dell’Unesco e del Patrimonio Mondiale ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Per Mantova e Sabbioneta sarà anche l’occasione per presentare in anteprima ai docenti che faranno visita allo stand, il kit TipiCittà, in viaggio con la storia, il nuovo progetto pensato per le classi dalla III elementare alla II media e realizzato in collaborazione con le cooperative Charta e Alkemica, per affrontare attraverso attività laboratoriali e di gruppo la conoscenza del sito Mantova e Sabbioneta. Si tratta di uno zaino contenente un set di strumenti didattici, tra cui un quaderno guida per i docenti, che potranno utilizzare in classe per sviluppare in autonomia un percorso di conoscenza interdisciplinare. A partire dall’analisi degli elementi urbanistici caratterizzanti le città di Mantova e di Sabbioneta, il kit offre gli spunti per una riflessione sul significato del concetto di città, sulle funzioni degli spazi pubblici e sull’importanza di essere cittadini rispettosi e responsabili, introducendo così le tematiche di educazione civica, dal 2020 disciplina trasversale obbligatoria per le scuole di ogni ordine e grado. “La conoscenza dei beni culturali che ci circondano è fondamentale – spiega l’assessore all’Unesco del Comune di Mantova Alessandra Riccadonna – per rafforzare nei ragazzi il senso di appartenenza alla comunità di riferimento e per migliorare i processi di integrazione”. Nel prossimo anno scolastico il progetto TipiCittà, in viaggio con la storia sarà avviato in via sperimentale presso un gruppo limitato di classi di Mantova e di Sabbioneta. Gli insegnati interessati a far parte del panel di sperimentazione possono scrivere a didattica@mantovasabbioneta-unesco.it