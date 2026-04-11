Porto Mantovano, viabilità modificata in centro per lavori alla rete idrica

PORTO MANTOVANO – L’amministrazione comunale della cittadina portuense informa i cittadini che, per una serie di lavori alla rete idrica vi saranno delle contestuali modifiche alla viabilità da tenere conto per gli automobilisti in transito e per i cittadini residenti

«Per lavori di manutenzione alla rete idrica – si legge nella pagina Facebook del Comune – cambierà la circolazione in queste zone: via Francesco II Gonzaga (civici 54-60) in cui si passerà a senso unico alternato regolato da un semaforo; e in strada Spinosa che resterà chiusa al traffico nel tratto tra Strada Ottona e Via Gonzaga. I lavori dureranno fino al 24 aprile.