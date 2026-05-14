Rugby Serie A Elite – Ceballos ci crede: “Viadana pronto a lottare fino all’ultimo minuto”

VIADANA Il viaggio verso Reggio Emilia, al Mirabello, dove sabato si giocherà la semifinale di ritorno tra il Valorugby e il Rugby Viadana, una trentina di chilometri, è assai poca cosa se si pensa cosa si va a cercare oltre il Po, oltre la provincia e la regione, oltre… Il primo centro “Chino” Ceballos prova a vedere cosa c’è alla fine del ponte che oltrepassa il placido e grande fiume.

Per la partita di ritorno state preparando qualcosa di nuovo per la tattica o andrete avanti con le vostre certezze?

«Sicuramente non ci sarà molto da cambiare. Siamo consapevoli che sarà una partita dura come quella dell’andata; quindi ci stiamo preparando al massimo per affrontarla nel migliore dei modi».

Quali sono le tue sensazioni, giocando la semifinale con questa maglia?

«Sono molto felice di poter vivere momenti come questi, soprattutto con questa maglia. Il sostegno della gente mi fa sentire davvero parte di una famiglia qui a Viadana».

Come cambiano gli equilibri tra voi e Valo dopo la partita di andata?

«Sicuramente loro arriveranno con qualche strategia nuova, ma noi ci faremo trovare pronti. Mi aspetto una partita combattuta ed equilibrata fino alla fine».

Il Viadana ha avuto grande beneficio con il tuo ingresso in squadra perché porti imprevedibilità, giochi in diversi ruoli e sei un’opzione in più nel kicking game. Quando rientrerà Jannelli avrete ancora più profondità. Il tuo momento e quello della squadra sono positivi: quale sarà la chiave per entrare nella difesa del Valo?

«Per il momento non è ancora stata decisa la formazione che partirà dall’inizio, ma penso che il possesso del pallone farà una grande differenza. Sarà fondamentale gestire bene il gioco e sfruttare ogni occasione per mettere sotto pressione la loro difesa»

Come stai dopo l’infortunio che ti ha fermato con tanto di sutura sul campo durante la partita?

«Per fortuna il taglio è guarito molto bene e anche più velocemente del previsto. Sono davvero contento di essere riuscito a recuperare così in fretta».

Intanto l’ex Viadana Roberto Santamaria entra a far parte dello staff della Nazionale come assistente allenatore degli avanti, con responsabilità sulla mischia.