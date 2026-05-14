Fabio Mantovani è il nuovo presidente di ARAL, l’Associazione Regionale Allevatori della Lombardia. La sua nomina è avvenuta all’unanimità da parte del rinnovato Consiglio Direttivo, composto da Elena Arrigoni, Gabriele Borella, Matteo Foi, Stefano Gandolfi, Raffaele Leni, Giovanni Mazzetti, Michele Ramella, Alessandro Rota, Alessandro Scartapacchio e Andrea Tosi, oltre che da Giovanni Martinelli e Sandro Bambini che assumono la carica di vicepresidenti.

“Lavoreremo con determinazione per rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze dei nostri allevatori – ha dichiarato il neopresidente Mantovani, rappresentante della provincia di Mantova, succedendo al lodigiano Gian Enrico Grugni – Il nostro obiettivo è rafforzare ulteriormente il ruolo istituzionale di ARAL, perché si consolidi come strumento di tutela e valorizzazione del grande agroalimentare lombardo e italiano”

Dal presidente uscente Gian Enrico Grugni è arrivato un messaggio di saluto al termine di un mandato particolarmente intenso:

“Questi tre anni sono stati un’esperienza straordinaria, per la quale desidero ringraziare chi ha riposto in me la propria fiducia. Insieme a una squadra competente e motivata abbiamo ottenuto risultati importanti, migliorando significativamente le performance dell’associazione. ARAL, con i suoi 320 dipendenti, è una realtà solida e sono certo che continuerà a rappresentare un punto di riferimento per la zootecnia lombarda”.