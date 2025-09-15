In attesa del Gp Nuvolari, ecco come cambia la viabilità giovedì

MANTOVA – Da giovedì 18 a domenica 21 si svolgerà a Mantova la manifestazione internazionale di regolarità per auto storiche “35° Gran Premio Nuvolari – Premio Mantova 2025”. Nel corso della manifestazione, i veicoli partecipanti transiteranno, nel rispetto del Codice della Strada, su diverse vie cittadine. Per garantire sicurezza e regolare svolgimento dell’evento, saranno adottate alcune modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta. Divieti di sosta con rimozione Piazzale Filangeri: dalle ore 8 del 17/09 alle ore 12 del 22/09 • Piazzale Montelungo/Viale Te: 07-20 del 18/09, Piazza Sordello (area esterna Ztl, lato Duomo e lato Palazzo Ducale fino a via S. Giorgio): 00:00 del 18/09-24 del 19/09 e 00:00–24 del 21/09 Piazza Seminario: 00:00 del 18/09 – 24 del 19/09 e 00:00–24 del 21/09; Parcheggio Campo Canoa: 8-19 del 21/09; Via S. Giorgio (entrambi i lati):7 del 18/09-13 del 19/09 e 12-18 del 21/09; Via Calvi (lato sinistro, civici 87–81): 18–20 del 18/09 e 12–18 del 21/09 Venerdì: Divieto di transito 8–12:30 (e fino al deflusso completo) in: via S. Giorgio, piazza Sordello (tra via San Giorgio e via Cairoli), via Cairoli (tra via Montanari e piazza Sordello). Consentito transito ai residenti/domiciliati con pass Ztl. Riapertura corsia riservata di via Trento e libera circolazione nella ztl “A” (via Tassoni) e nella ztl di via Trieste/corso Garibaldi (via Pomponazzo). Domenica: Dvieto di transito 8–16 al parcheggio Campo Canoa. Divieto di transito 13-16 in: via S. Giorgio, piazza Sordello, via Cairoli (tra via Montanari e piazza Sordello), piazza Marconi, piazza Mantegna, piazza Erbe, via Broletto, via Accademia (tra piazza Dante e via Broletto), via Cavour (tra via Broletto e vicolo Nazione).