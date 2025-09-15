AltroTeatro, al via il 26 ottobre in Spazio Sant’Orsola la sedicesima stagione

MANTOVA – Ogni anno arriva puntuale l’appuntamento con la presentazione della nuova stagione curata da Ars Creazione e Spettacolo, in Spazio Studio Sant’Orsola. Drammaturgia contemporanea e differenti forme artistiche in scena dal 26 ottobre alla fine di marzo. A illustrare il percorso, giunto alla sua sedicesima edizione, i due direttori artistici di Ars Federica Restani e Raffaele Latagliata. L’esperienza di AltroTeatro (con AltroTeatro Junior e AltraDanza) è nel tempo diventata un cammino che continua a intrecciare drammaturgia contemporanea e ricerca nella convinzione che il teatro sia il luogo privilegiato in cui le comunità si incontrano e si raccontano. Uno spazio in cui fermarsi, ascoltare e ascoltarsi, ritrovando nell’arte un respiro comune capace di ispirare dialogo e armonia. Ecco, dunque, la nuova stagione: un mosaico di voci, corpi e parole che insieme compongono un orizzonte da scoprire e attraversare. Sulla scena si alterneranno Melania Giglio con la sua personale riscrittura del capolavoro di Lewis Carroll, dal titolo “Nel paese delle meraviglie”; Antonella Civale con “Prima della tempesta”, uno spettacolo che, recuperando i materiali di lavoro della realizzazione de La Tempesta” di Shakespeare del 1978, vuole rendere omaggio a due giganti del teatro del ‘900: il regista Giorgio Strehler e lo scenografo Luciano Damiani; Cinzia Spanò con “Esagerate!”, la sua esilarante Stand Up Comedy sulla parità di genere e il superamento degli stereotipi; Paola Giacometti con L’enigma di Maria Maddalena, un’opera che intreccia storia, filosofia e riflessione sociale per gettare uno sguardo nuovo su una delle figure più enigmatiche della nostra tradizione. Questi quattro spettacoli compongono nel loro insieme la sezione Per Ogni Donna realizzata con il contributo della Fondazione Comunità Mantovana Onlus.

Una riflessione sull’essenza dell’opera d’arte e sul senso stesso di essere un artista sarà, invece, oggetto dell’indagine di Valeria Girelli e Alberto Mariotti con “Lo facevo anch’io” e di Danny Bignotti, con “Me a som nartista”, sulla figura di Antonio Ligabue.

E ancora Antonio Grosso con Il piccolo principe in arte…Totò, spettacolo che narra le vicende della vita giovanile di uno dei più grandi attori e maestri della comicità internazionale: Antonio De Curtis, in arte Totò e Corrado Accordino con I libri (non) servono a sparare, un racconto semiserio sui danni psicologici e fisici che possono provocare i libri. Infine FAG/STAG – Amici di genere di Jeffrey Jay Fowler & Chris Isaacs, esilarante commedia con Gabriele Colferai e Angelo Di Figlia e lo spettacolo Promessi Sposi on Air (in foto una scena), rielaborazione originale del celebre romanzo manzoniano a cura dell’Accademia dei folli di Torino con la regia di Carlo Roncaglia, che rientra nel progetto 4D Teatro sostenuto da Regione Lombardia, Comune di Mantova e Fondazione Bam. Completano la rassegna tre spettacoli di AltraDanza proposti da luvenis Danza ed eventi dedicati ai più piccoli a cura di Lan.De.Si e per famiglie a cura di Rubens Teatro.

Biglietti: intero 15 euro; ridotto allievi Stm, Studenti Univermantova, over 65- 12 euro; Under 18 – 10 euro. Abbonamento Posto fisso a 10 spettacoli 80 euro oppure a 5 spettacoli a scelta 50 euro.

Info e prenotazioni Teatro Spazio Studio Sant’Orsola Via I. Bonomi, 3 Mantova; www.arscreazione.it; e-mail arsbiglietteria@gmail.com; telefono 340 3440881 (anche Whatsapp).