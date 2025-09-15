Intelligenza artificiale: al via il gruppo di studio diocesano

MANTOVA – Si è svolto al Centro Pastorale diocesano di Mantova il primo incontro operativo del gruppo di studio sull’Intelligenza artificiale, volto alla stesura delle linee guida perun sapiente utilizzo dell’IA. L’incontro ha visto coinvolte varie realtà del territorio: associazioni di categoria, sindacati, fondazioni, enti del mondo economico-sociale, coordinati dal Tavolo diocesano per il Bene Comune. L’appuntamento ha dato seguito alla firma del Protocollo d’intesa sull’IA siglato dal vescovo Busca e dai rappresentanti delle diverse realtà del territorio lo scorso 18 marzo. L’obiettivo del percorso triennale, che ha preso il via l’altro ieri, è quello di approfondire questa nuova e dirompente tecnologia, comprendendo gli impatti e le potenzialità per il territorio, oltre a dotarsi di linee guida condivise per un sapiente utilizzo dell’IA, valorizzando la centralità della persona. L’occasione è stata fruttuosa per iniziare a mettere a sistema le conoscenze e le competenze dei diversi enti presenti, al fine di rafforzare la collaborazione sul tema e individuare le best practices da mettere a fattor comune. Sono state inoltre individuate le tematiche su cui il gruppo lavorerà nel primo anno: studiare cos’è l’IA, allo scopo di conoscere meglio le potenzialità e i rischi di tale tecnologia; forme e applicazioni esistenti; lo stato dell’arte sul territorio in termini di utilizzo, grazie ad una mappatura e raccolta di dati dalle realtà mantovane. Con grande entusiasmo è iniziato quindi questo cammino, che porterà ad interrogarsi sul tema non solo dal punto di vista tecnico, ma anche etico e morale. Gli esiti e gli approfondimenti di tale lavoro saranno resi pubblici e condivisi con la cittadinanza, per sensibilizzare e creare consapevolezza su questi temi di grande attualità.