In centro a Mantova fermato con una bici rubata: 46enne denunciato

Doveva essere un normale controllo quello operato dai Carabinieri della Stazione di Mantova, impegnati nei giorni scorsi nei servizi condivisi concordati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto della provincia di Mantova, dott. Roberto Bolognesi.

La pattuglia dell’Arma, nel pieno centro storico di Mantova, ha fermato e controllato un 46nne residente a San Giorgio Bigarello, che si trovava in sella ad una bicicletta.

Gli attenti Carabinieri, però, hanno riconosciuto, da alcuni particolari, la bicicletta in questione poiché denunciata rubata dal legittimo proprietario nei giorni scorsi.

Ulteriori accertamenti tramite il numero di telaio hanno permesso di appurare che, il soggetto fermato, era in possesso di una bicicletta rubata alcuni giorni prima. Per tale motivo il soggetto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di ricettazione.

La bicicletta, il cui valore commerciale si aggira sulle 500 euro, è stata così restituita al legittimo proprietario.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza dell’interessato dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.