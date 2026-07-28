Finta banca via SMS: 4.890 euro spariti. Denunciata una 20enne

Ha ricevuto, sul suo telefono cellulare, il classico SMS apparentemente proveniente dall’istituto di credito presso il quale aveva acceso un rapporto.
La vittima, una 54nne di Luzzara (RE), veniva indotta in errore trasferendo la somma di 4.890 euro su un altro conto corrente.
Una volta capito che l’operazione appena conclusa era sospetta, la donna si rivolgeva ai Carabinieri della Stazione di Suzzara, denunciando di essere stata vittima di una truffa.
Gli investigatori dell’Arma, dopo le indagini eseguite, risalivano al presunto autore della truffa, denunciando all’Autorità Giudiziaria una 20nne di Napoli poiché ritenuta responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di truffa.
Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza dell’interessato dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti