Calci e pugni alla porta dell’ex moglie: arrestato per violazione del divieto

Aveva l’obbligo di non avvicinarsi alla vittima, ovvero l’ex moglie e la figlia. Ma ieri sera il soggetto, un indiano 45nne, si è presentato sull’uscio dell’abitazione della sua ex consorte, iniziando a sferrare calci e pugni sul portone d’ingresso, chiedendo di poter entrare nell’abitazione.

La donna, l’ex moglie anch’essa 45nne, in compagnia della figlia 17nne, chiamava il 112 chiedendo l’intervento di una pattuglia per fermare l’uomo.

Sul posto interveniva una pattuglia della Stazione Carabinieri di Acquanegra sul Chiese, impegnata nei servizi concordati e condivisi dalla Prefettura durante un Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto dott. Roberto Bolognesi.

I militari trovavano il soggetto sotto l’abitazione dell’ex moglie, violando il divieto di avvicinamento disposto dal Giudice. Per tale motivo il soggetto veniva tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, tradotto nelle camere di sicurezza della caserma, in attesa della fissazione dell’udienza per direttissima.

Non è la prima volta che il soggetto viola il divieto di avvicinamento disposto nei confronti dell’ex moglie. Per l’analoga violazione il soggetto è già stato arrestato nell’ottobre 2025 e nel maggio 2026.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.