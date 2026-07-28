San Benedetto Po presenta la 149ª Fiera d’Agosto: tradizione, comunità e grandi eventi

– Conto alla rovescia per la 149ª edizione della Fiera d’Agosto di San Benedetto Po, in programma da venerdì 31 luglio a martedì 4 agosto 2026, con l’appendice del tradizionale “Fierino” di mercoledì 5 agosto. La manifestazione è stata presentata questa mattina, nella sede di Confcommercio Mantova, alla presenza del sindaco di San Benedetto Po Roberto Lasagna, dell’assessore alla cultura e al turismo Vanessa Morandi, del presidente della sezione di San Benedetto Po di Confcommercio Mantova Dino Barbi e della vicesegretaria di Confartigianato Mantova Erika Medau.

La manifestazione, organizzata da Confcommercio Mantova con il patrocinio e il sostegno del Comune di San Benedetto Po e con la collaborazione di Confartigianato Mantova, dei commercianti, delle associazioni e delle realtà produttive locali, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della seconda parte dell’estate mantovana.

Cinque giornate dense di iniziative uniranno divertimento, cultura, musica, memoria e valorizzazione delle attività economiche del territorio, confermando la capacità della Fiera di coinvolgere l’intera comunità e di richiamare ogni anno numerosi visitatori.

Tra gli appuntamenti principali figura, venerdì 31 luglio alle 20, l’ormai tradizionale “In giostra con il Sindaco e il Don”, giunto alla quinta edizione. La sfida tra il sindaco Roberto Lasagna e don Stefano, tra autoscontri e aeroplanini, sarà nuovamente dedicata alla memoria di Giorgia Coraini.

Alle 21 si terrà la cerimonia di premiazione delle Eccellenze Storiche del Commercio e dell’Artigianato di San Benedetto Po, con la consegna delle pergamene alle attività che rappresentano un patrimonio di esperienza, continuità imprenditoriale e legame con il territorio. La serata proseguirà con musica e intrattenimento dedicati in particolare al pubblico più giovane.

Sabato 1° agosto, alle 19 nel chiostro interno del municipio, sarà inaugurata la mostra “Le fiere di un tempo a San Benedetto Po: un viaggio attraverso i manifesti”, curata dal sindaco Roberto Lasagna e dall’assessore alla Cultura Vanessa Morandi e promossa da Natalino Cavalli. L’esposizione ripercorrerà la storia della manifestazione attraverso i documenti e i manifesti che ne hanno raccontato le diverse edizioni.

Nella stessa giornata è prevista anche l’apertura straordinaria dell’Osservatorio Astronomico di Gorgo, mentre domenica 2 agosto una prova cinofila in località Po Morto ricorderà il giovane Riccardo Franzoni, recentemente scomparso, e la sua grande passione per la caccia.

Tra i momenti più attesi figura inoltre la tradizionale “Cena nel borgo sotto le stelle”, in programma lunedì 3 agosto alle 20 in via Ferri e realizzata da Tregnaghi Art of Catering. I posti sono limitati: necessaria la prenotazione.

A chiudere, martedì 4 agosto, l’esibizione dell’Orchestra spettacolo Castellina-Pasi, alle 21.15, e, allo scoccare della mezzanotte, lo spettacolo pirotecnico “Poesia di Luce”, curato da Parente Fireworks.

“Siamo orgogliosi di contribuire anche quest’anno alla realizzazione di una manifestazione che rappresenta un punto di riferimento per San Benedetto Po e per tutto il territorio”, ha dichiarato Dino Barbi, presidente della sezione di San Benedetto Po di Confcommercio Mantova, nell’illustrare il programma. “La Fiera è un’occasione importante per valorizzare il paese, le sue attività economiche e il lavoro quotidiano di commercianti e artigiani, che con il loro impegno mantengono viva la comunità. Il traguardo della 149ª edizione testimonia la forza di una tradizione capace di rinnovarsi, coinvolgendo associazioni, istituzioni e realtà locali. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla costruzione del programma e invito cittadini e visitatori a partecipare numerosi alle iniziative previste”.

“Riuscire anche quest’anno a organizzare una fiera nella quale tutto il paese si ritrova e si apre con orgoglio è motivo di grande soddisfazione, soprattutto in un periodo complesso come quello attuale – ha sottolineato il sindaco Roberto Lasagna, che evidenzia il valore identitario della manifestazione -. Questa edizione assume un significato particolare perché due mesi fa il Comune di San Benedetto Po ha ricevuto il prestigioso riconoscimento ‘Europa Nostra’ nella categoria dedicata alla conservazione e al riuso degli edifici storici per il Complesso Polironiano. Ringrazio Dino Barbi, Confcommercio, la Confartigianato e tutte le associazioni che continuano a credere nella manifestazione”.

“Siamo arrivati alla 149esima edizione di questa storica fiera. Fa piacere vedere come negli ultimi anni ci sia stata una grande partecipazione, non solo nelle serate principali ma durante tutto il programma – ha osservato l’assessore alla Cultura Vanessa Morandi -. Non possiamo che ringraziare Confcommercio, nella persona di Dino Barbi, per l’impegno nella realizzazione della manifestazione, insieme a tutti i commercianti, alle associazioni locali e a chi sostiene questo evento”.

“Una fiera sempre più sentita, in occasione della quale, nella giornata di venerdì, premieremo insieme a Confcommercio e al Comune le imprese commerciali ed artigiane con almeno 10 anni di attività”, ha detto la vicesegretaria di Confartigianato Mantova Erika Medau.

Il programma completo

Venerdì 31 luglio

Ore 19.00: apertura del Luna Park. Ore 19.00: happy hour organizzato da Bar Gelateria Bianca, con Pierre DJ – Dance to Dance. Ore 20.00: “In giostra con il Sindaco e il Don”, quinta grande sfida con i giovani di San Benedetto Po, in memoria di Giorgia Coraini. Ore 21.00: premiazione delle Eccellenze Storiche del Commercio e dell’Artigianato di San Benedetto Po 2026, con consegna delle pergamene. Ore 22.30: serata giovani “Viaggio nel tempo dance 70-80-90 e 2000” con Fabio Supernova & The Energy Band, organizzata da Bar Gelateria Bianca.

Sabato 1° agosto

Ore 19.00: inaugurazione, nel chiostro interno del Comune, della mostra “Le fiere di un tempo a San Benedetto Po: un viaggio attraverso i manifesti”, curata dal sindaco Roberto Lasagna e dall’assessore alla Cultura Vanessa Morandi e promossa da Natalino Cavalli. Ore 21.00: apertura straordinaria dell’Osservatorio Astronomico di Gorgo, su prenotazione attraverso il sito degli Astrofili Mantovani. Ore 21.30: serata musicale con “Moreno il Biondo – Orchestra Spettacolo Grande Evento”.

Domenica 2 agosto

Mercatino “Amarcord”, a cura dell’associazione Il sogno di Vasco. Ore 6.30: prova cinofila in località Po Morto, a cura di Federcaccia e Arcicaccia, in memoria di Riccardo Franzoni. Informazioni ai numeri 339 1759142 e 335 6607701. Ore 19.00: apertura della mostra e del Luna Park. Ore 21.30: spettacolo musicale “Celentano!” Tribute Band.

Lunedì 3 agosto

Ore 19.00: apertura della mostra e del Luna Park. Ore 20.00: “Cena nel borgo sotto le stelle”, in via Ferri, realizzata da Tregnaghi Art of Catering. Posti limitati e prenotazione obbligatoria presso ARA Ricambi. Informazioni: Loredana, 353 4696526. Ore 21.30: commedia dialettale “I Diari”, a cura della compagnia teatrale Gli amici di San Biagio.

Martedì 4 agosto

Mercato settimanale. Ore 19.00: apertura della mostra e del Luna Park. Ore 21.15: grande serata musicale con l’Orchestra spettacolo Castellina-Pasi. Ore 24.00: spettacolo pirotecnico “Poesia di Luce”, a cura di Parente Fireworks.

Mercoledì 5 agosto

Ore 19.00: il tradizionale “Fierino”.