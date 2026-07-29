Il Sindaco Barberio dà il benvenuto al Maresciallo Anagni

Ieri mattina, nelle prestigiose stanze del Municipio di Ostiglia, il Sindaco Luciano Barberio, unitamente alla Giunta Comunale, ha formalmente incontrato e dato il benvenuto al Maresciallo Michele Anagni, recentemente assegnato alla Stazione Carabinieri di quella città.

Il neo Maresciallo Anagni, accompagnato dal Comandante della Stazione Carabinieri di Ostiglia, Maresciallo Denise Vese e dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Mantova, Tenente Colonnello Andrea Oxilia, è stato destinato nei giorni scorsi proveniente dalla Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, dopo tre anni di corso formativo ed il conseguimento della laurea in “scienze giuridiche della sicurezza”.

Il Sindaco Barberio ha ringraziato l’Arma dei Carabinieri per l’attenzione rivolta al territorio del Comune cui è chiamato ad amministrare, sottolineando che un Maresciallo in più presso la Stazione Carabinieri permetterà a quel comando di lavorare meglio sotto il profilo qualitativo e quantitativo.

Il Primo Cittadino ha ringraziato anche il Tenente Colonnello Oxilia per l’attenzione che l’Arma rivolge al territorio ostigliese, nel quale negli ultimi mesi sono stati effettuati numerosi controlli nelle vie cittadine e nei parchi pubblici, restituendo alla cittadinanza quel senso di sicurezza che, in qualche occasione, era venuta meno.