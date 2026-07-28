28 Luglio 2026 - 17:26:36
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Home Cronaca Asst Mantova selezionata per lo screening polmonare

Asst Mantova selezionata per lo screening polmonare

ASST Mantova è stata selezionata da Regione Lombardia come ente erogatore dello screening polmonare, ottenendo un grande risultato e una grande opportunità per tutti i cittadini. Lo screening si rivolge a uomini e donne residenti e assistiti in Lombardia di età compresa tra 55-74 anni forti fumatori e/o ex-forti fumatori.
Per garantire il miglior percorso assistenziale ai cittadini, l’obiettivo di Regione è di creare una rete di realtà sanitarie caratterizzate da una pratica clinica di elevata qualità e appropriatezza e definire, sulla scorta dell’esperienza acquisita, indirizzi regionali condivisi.

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