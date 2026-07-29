Ubriaco semina il panico alla fiera: 23enne arrestato

Stava per rovinare l’ultima sera di una bellissima festa, la fiera di Santa Mostiola, organizzata nei minimi particolari dal comune di Borgo Mantovano. Pochi minuti dopo la mezzanotte, mentre la stragrande maggioranza delle numerose persone presenti si trovava, naso all’insù, per assistere ad un raro quanto emozionante spettacolo pirotecnico organizzato sul ponte che collega il comune di Ostiglia con quello di Borgo Mantovano, nel centro del paese un ragazzo straniero seminava il panico. Alcuni cittadini segnalavano al 112 il comportamento alquanto violento di un ragazzo straniero.

Sul posto si trovavano alcuni Carabinieri impegnati nel servizio di ordine pubblico finalizzato proprio che tutto si concludesse nel migliore dei modi, ovvero la fine della festa con tanto di spettacolo con fuochi d’artificio. Ma lo spettacolo stava per essere rovinato da un esagitato che, avendo abusato di sostanze alcoliche, si era scagliato contro auto e moto in sosta, prendendole a calci e pugni.

Un onesto cittadino, al fine di contenere il comportamento violento e scorretto del giovane, cercava di bloccarlo. Il coraggioso 19nne, però, veniva leggermente ferito al braccio destro.

Giungeva così il personale dell’Arma impiegato nel servizio di Ordine Pubblico, coadiuvato da personale della Polizia Locale del Comune di Borgo Mantovano.

Veniva individuato il giovane segnalato che, con torcia in mano, si aggirava nel giardino pertinenza di un’abitazione, dove si era introdotto scavalcando una recinzione. Il soggetto, da subito poco collaborativo, opponeva energica resistenza ai Carabinieri ed agli Agenti della Polizia Locale che, a fatica, lo immobilizzavano e lo accompagnavano nella vicina caserma.

Veniva poi appurato che il soggetto fermato, in precedenza, avrebbe danneggiato con calci e pugni il parabrezza di un motoveicolo e danneggiato il vetro anteriore di un’autovettura in sosta.

Per tali motivi il soggetto, un marocchino 23nne residente a Borgo Mantovano, veniva tratto in arresto poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, dei reati di resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali, danneggiamento aggravato e violazione di domicilio.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma, in attesa dell’udienza per direttissima.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti