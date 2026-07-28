Calcio a 7 – Kings League: esordio ok per Salvaterra al Mondiale per club

COLOGNO MONZESE (Mi) Parte nel modo migliore l’avventura di Thomas Salvaterra ai Mondiali per club di Kings League. Il difensore di Porto Mantovano, che dallo scorso anno veste la maglia degli Alpak, campioni d’Italia, è stato protagonista del successo per 7-5 sui tedeschi No Rules, vincitori del campionato nazionale. Gli Alpak partono a razzo e si portano sul 4-0, mettendo subito in difficoltà gli avversari. I tedeschi, però, reagiscono sfruttando i gol doppi nel finale del primo tempo e la carta Star Player, completando una rimonta che li porta sul 5-5. Salvaterra e compagni non si scompongono e nel finale rimettono la testa avanti sul 6-5, prima del definitivo 7-5 firmato Benedetti. Decisivo anche il successivo desescalado, la fase nella quale le squadre devono arrivare a sette reti per conquistare la vittoria. Proprio qui il mantovano conferma le sue qualità difensive, offrendo una prestazione di grande solidità e attenzione. Un esordio di spessore per Salvaterra, che si dimostra ancora una volta un baluardo prezioso per gli Alpak. Quando c’è lui in difesa, non si passa. Gli Alpak iniziano così con un successo il Mondiale in casa e guardano con fiducia al prossimo appuntamento.