In treno con 600 grammi di hashish: mantovano arrestato dalla Polfer a Reggiolo

MANTOVA Oltre 600 grammi di sostanze stupefacenti: importante sequestro della Polizia di Stato in seguito a un controllo a bordo treno. Una pattuglia Polfer di Modena, nel corso di un ordinario pattugliamento di un treno regionale nella tratta Modena-Mantova, ha arrestato un cittadino italiano all’altezza della stazione di Reggiolo per possesso di droga. Durante la regolare verifica dei documenti il viaggiatore, nonostante fosse provvisto di un regolare titolo di viaggio, ha mostrato segni di evidente nervosismo, che unitamente al persistente odore di cannabinoidi ha insospettito gli Agenti, i quali hanno immediatamente provveduto a una perquisizione. Il controllo ha portato al rinvenimento di un panetto di hashish del peso di 516 grammi e di 50 grammi di marijuana, prontamente requisiti al viaggiatore che è stato accompagnato dai poliziotti al Comando di Polizia Ferroviaria di Mantova. In seguito al fermo, la Polfer di Mantova ha eseguito una perquisizione domiciliare scoprendo ulteriori stupefacenti e due bilancini di precisione, per un totale di più di 600 grammi di sostanze sequestrate. Scattato subito l’arresto per l’uomo che, su disposizione dell’autorità giudiziaria mantovana, è stato accompagnato presso la locale Casa Circondariale.