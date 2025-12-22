Corrida in mezzo al traffico: auto prese a calci e schiaffi a un anziano. Denunciato un uomo

MANTOVA Attimi di tensione questa mattina in viale Risorgimento nei pressi del supermercato Eurospin. Un uomo in forte stato di agitazione si è piazzato in mezzo alla strada tentando di colpire con dei calci le auto in transito in preda a una sorta di rabbioso delirio. Alcuni passanti, vedendo la situazione di pericolo hanno dato l’allarme e in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine hanno cercato di persuadere l’uomo a togliersi dalla strada. Tra questi anche un uomo di 89 anni che per tutta risposta è stato colpito con un paio di schiaffi dal tizio in un crescendo di agitazione, culminato con l’arrivo sul posto degli agenti di una Volante, che con non poca fatica sono riusciti a caricarlo sull’auto di servizio e portarlo in questura. Da quel che risulta sarebbe stato denunciato per danneggiamento e oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. L’anziano colpito avrebbe invece preferito non procedere nei confronti dell’aggressore. Quest’ultimo sarebbe stato visto vagare in zona già nei giorni scorsi.