Inaugurati il campo da basket e l’area giochi di Lunetta

MANTOVA Il campo da basket di Lunetta e la nuova area giochi nei giardini di via Veneto sono diventati una realtà. L’area è stata inaugurata sabato 25 luglio dal sindaco Mattia Palazzi e dall’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Martinelli. L’impianto è costato 50mila euro ed ha le misure regolamentari.

“Vogliamo che in ogni quartiere ci siano aree sportive per tutti e che i ragazzi, e non solo, abbiano più luoghi di aggregazione e di divertimento – ha osservato il sindaco Palazzi -. Per questa ragione in questi ultimi cinque anni abbiamo investito molto nelle strutture sportive e in misure, come il bonus sport, per favorire la pratica sportiva specialmente da parte dei più giovani”.

Si tratta di un campo da basket all’aperto con due canestri, recintato ma aperto a tutti. “Circa due anni fa – ha dichiarato Martinelli – avevamo tolto alcuni dei vecchi giochi perché ammalorati. Avevo promesso ai bambini del quartiere che sarebbero stati sostituiti con nuovi giochi, se possibile ancora più belli e oggi sono contento di avere mantenuto la parola data”.