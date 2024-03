Il trofeo “Foresti” conquistato ieri dall’equipaggio di Federico e Alberto Riboldi

OGLIO PO – Una coppia padre-figlio (Alberto e Federico Riboldi) si è aggiudicata l’edizione 2024 del Trofeo per auto storiche intitolato alla memoria di Elda e Guido Foresti. I due, a bordo di una Fiat 508-C del 1937 hanno preceduto l’argentino Daniel Erejomovich, che con Sofia Garcea era a bordo di una delle vetture più antiche presenti in gara, una Alfa Romeo SC 1500 SS del 1929. Terzo posto per Guido Barcella e Ombretta Ghidotti su Fiat 508 C del 1938. Grande successo ieri e tanto entusiasmo di pubblico per la gara che parte e arriva a Pralboino snodandosi su un percorso di di 263 chilometri che comprende sei province. Passaggio interessante nel Mantovano a Bozzolo, San Martino, Sabbioneta, e Viadana, 130 vetture partecipanti immatricolate tra gli anni 20 e il 1976 più due Ferrari degli anni ‘90. Nutrito il parco delle vetture ante-guerra con 40 esemplari di cui due ruisalenti al 1925. Gara molto partecipata dagli equipaggi under 30 (19 in tutto) più alcuni equipaggi esclusivamente femminili.