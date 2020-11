Basket A2 femminile – MantovAgricoltura corsaro a San Martino (65-71) all’overtime

SAN MARTINO DI LUPARI (PD) Favoloso MantovAgricoltura! Le sangiorgine espugnano San Martino all’overtime 65-71, dopo una gara tutta a rincorrere. Coach Borghi ha ancora a che fare con assenze importanti. Parte con Llorente, Pastore, Antonelli, Pizzolato e Ruffo. Di Chiara risponde con Guarise, Beraldo, Amabiglia, Nezaj e Pini.

In sei minuti le locali sono avanti 11-2, mentre le mantovane faticano a trovare la via del canestro. Si sbloccano ai liberi, poi quattro punti di Ruffo portano la squadra sul -3, ma la bomba di Rosignoli ristabilisce le distanze. Il parziale si chiude 16-10. Nel secondo ancora Rosignoli da tre fa 22-13. Gatti e Pastore portano San Giorgio a -4, ma tutte le volte le Lupe trovano la bomba che demoralizza le mantovane (Nezaj per il 26-19 e Amabiglia per il 31-20). Nezaj segna ancora dal perimetro (40-24), poi il libero di Llorente chiude il quarto (40-25). Al rientro, gara ormai segnata? Certo che no: San Giorgio ci ha abituato a sontuose rimonte. Capitan Antonelli suona la sveglia con una tripla e un canestro da due. Pizzolato la imita e siamo 45-35. Marchi ai liberi, poi Llorente e Gatti e si va a -5. Rosignoli ancora da tre ricaccia indietro le virgiliane, che però restano attaccate al match, puntando tutto sull’ultimo quarto (50-44). Le Lupe volano a +10 e cercano di gestire il vantaggio. San Giorgio invece va -3 con 1’ da giocare con Marchi e Pastore. Marchi super ancora per il -1! Con 3 liberi firma lei il sorpasso ma Varaldi impatta 62-62 e si va all’overtime. Qui ancora decisiva la giovane Marchi con 4 punti, poi Llorente firma il 65-69. Apoteosi finale ancora con una Marchi glaciale ai liberi per il 65-71 finale.