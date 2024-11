Incendio in condominio, 13 persone in ospedale tra cui 7 minori, un’anziana e una donna incinta

MARCARIA I Vigili del Fuoco di Mantova sono intervenuti questa notte alle ore 2:15 per incendio presso un condominio a Marcaria in via Lombardia 7. Le fiamme hanno interessato il locale contatori nel vano scale di un condominio composto da 4 unità familiari per un totale di 15 persone: tra queste 13 persone in ospedale per accertamenti tra cui sette minori, un’anziana ed una donna in stato di gravidanza

I Vigili del Fuoco intervenuti con autopompa ed autoscala e autobotte hanno provveduto a spegnere le fiamme e ad evacuare 8 persone dai piani superiori mediante l’utilizzo dell’autoscala in quanto il fumo presente sulle scale impediva di uscire dalle abitazioni. In tutto sono 13 le persone che sono state affidate ai sanitari accorsi numerosi in posto.

Presenti anche il sindaco e Carabinieri di Marcaria. Le operazioni di soccorso si sono concluse alle ore 5.