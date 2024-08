MANTOVA Incidente stradale ieri mattina sul lungolago. Erano circa le 10,20 quando, in viale Mincio, un’auto e uno scooter si sono scontrati: entrambi i veicoli procedevano nella stessa direzione di marcia, dal castello di San Giorgio verso Porta Mulina. Nello specifico la vettura, una Suzuki Vitara condotta da un 61enne di Fabbrico, stava svoltando sulla sinistra per parcheggiare in uno stallo di sosta libero. Proprio in quel momento però la moto, una Yamaha Xmax in sella alla quale viaggiavano un 32enne e una 26enne, entrambi di Formigine, ha effettuato una manovra di sorpasso finendo così per toccare l’auto. Nell’impatto ad avere la peggio è stata la ragazza che ha riportato una lesione alla gamba destra dopo aver strisciato sul fianco anteriore sinistro dell’utilitaria. Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto gli agenti della Polizia locale per i rilievi del caso e regolare il traffico, oltre a un’automedica e un’ambulanza della Croce Verde che ha provveduto a trasportare la giovane al Poma in codice giallo.