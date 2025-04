Basket Serie B Interregionale – Stings da applausi: il 72-70 a Monfalcone vale i play off

CURTATONE Missione compiuta per gli Stings. In una Tea Arena ancora senza pubblico, i ragazzi di Pablo Romero hanno battuto col cuore 72-70 la capolista Falconstar Monfalcone guadagnandosi la matematica qualificazione ai play off. Domenica 27 ultimo impegno dei play-in Gold a Pordenone.

STINGS MANTOVA-MONFALCONE 72-70 (19-21, 38-40, 53-57)

STINGS MANTOVA Verri 11, Biordi 5, Boudet 25, Lo 18, Miladinovic, Pasquino 2, Aguirrezabala 6, Ciorciari, Peralta 5, Pettovello, Almeida, Bortolotto. All.: Romero.

FALCONSTAR MONFALCONE Bacchin 12, Gallo 14, D’Andrea 10, Rinaldin 13, Bellan 3, Gattolini, Lazzari, Romanin 4, Skerbec 10, Barel Brenno 3. Segatto 1. All.: Tomasi.

ARBITRI Giudici di Bergamo e Brambilla di Vimercate.