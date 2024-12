Rugby Serie A Elite – Viadana, vendetta rimandata: allo Zaffanella vince il Petrarca (20-28)

VIADANA Prima battuta d’arresto stagionale del Viadana nel Top10, maturata in casa contro un Petrarca Padova cinico e organizzato. Il punteggio finale, 20-28, sancisce non solo la sconfitta dei gialloneri, ma anche il sorpasso in vetta alla classifica da parte del Rovigo.

Analisi del match

Primo tempo : Equilibrio nei primi minuti, con i calci piazzati di Roger e Lyle a scandire i punti. Viadana si mostra propositivo con azioni incisive di Bronzini e Jannelli, ma paga caro un errore nella gestione dell’ovale, permettendo a Scagnolari di segnare la prima meta per il Petrarca. Lyle allunga con la precisione al piede, ma Ciardullo tiene vivi i gialloneri con una meta spettacolare. Un momento controverso è il mancato intervento del TMO su un presunto placcaggio irregolare ai danni di Ruiz, che avrebbe potuto cambiare il corso della partita.

: Secondo tempo : Il Petrarca aumenta il distacco con la meta di Botturi, protagonista di una grande prestazione. Viadana tenta di reagire e segna con Denti, ma una meta annullata per un millimetrico fuorigioco di Oubina spegne l’entusiasmo del pubblico. L’assenza di ammonizioni al Petrarca, nonostante diversi falli, suscita perplessità, soprattutto considerando le ripetute penalità nei momenti cruciali.

:

Le chiavi della sconfitta

Fisicità del Petrarca: il pacchetto di mischia padovano ha dominato in diverse situazioni, garantendo il possesso nei momenti chiave. Errori individuali: qualche ingenuità nella gestione del pallone e nei momenti decisivi ha penalizzato il Viadana. Decisioni arbitrali: l’arbitraggio di Angelucci, e soprattutto l’uso del TMO, è stato oggetto di critiche, con episodi che hanno inciso sull’andamento del match.

Conseguenze

Il Viadana perde la vetta e si ritrova a inseguire Rovigo, vittorioso contro Colorno.

L’infortunio di Marchiori (acromion della spalla) desta preoccupazioni per le prossime partite.

Per il Petrarca, questa vittoria rappresenta un punto di svolta dopo un inizio di stagione altalenante.

Prossimi passi

Il Viadana dovrà lavorare per limare gli errori e mantenere la concentrazione, consapevole delle proprie potenzialità. La lotta per il vertice del campionato è ancora aperta, ma servirà maggiore attenzione nei dettagli per non lasciare punti preziosi per strada.