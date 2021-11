Tamburello Indoor – Coppa Europa, vincono Cinaglio e Nave. Castellaro quarto

VOLTA La Coppa Europa di tamburello indoor è andata agli astigiani del Cinaglio che nella finalissima disputata ieri a Volta Mantovana si sono imposti per 13-7 sui francesi del Florensac. Delusione invece per i mantovani del Castellaro che hanno concluso al quarto posto, battuti 13-11 patita nella “finalina”, disputata sempre nell’impianto voltese, per mano dei francesi del Cournonterral 13-11. Finale tutta italiana, invece in ambito femminile, con le bresciane del Nave San Rocco che si sono imposte sulle trentine del Mezzolombardo per 13-11. Dopo tre giorni di sfide emozionanti è calato il sipario, con un giudizio estremamente positivo per la macchina organizzativa predisposta da Mario Bellini e i suoi collaboratori, sulla prestigiosa manifestazione continentale che ha portato in terra mantovana il gotha del tamburello indoor sia maschile sia femminile. Purtroppo per i colori virgiliani l’esperienza vissuta dai ragazzi diretti da Luca Baldini non ha dato gli esiti che ha riservato loro la stagione open. «Purtroppo – precisa il tecnico del Castellaro – siamo giunti a questo appuntamento senza poter effettuare la preparazione fisica necessaria; dopo un anno di open lungo, e vissuto sempre ai vertici, si è scelto di lasciare agli atleti il meritato riposo. Altro elemento che non ci ha certo aiutato è stata la difficoltà di reperire palestre per effettuare gli allenamenti. Devo fare un elogio agli astigiani del Cinaglio perché sono arrivati a questa kermesse adeguatamente preparati. Si sono presentati con la mentalità giusta. Massimo impegno da parte della società di patron Chicco Iotti e degli atleti. Una formazione giovane, ma in grado di esprimere un gioco di ottima qualità». Per il team del presidente Arturo Danieli ora è giunto il momento del riposo mentre la ripresa della preparazione per la nuova stagione open avverrà il 15 gennaio. Nonostante ciò vi è da sottolineare che Castellaro vivrà la stagione indoor relativamente al campionato nazionale di serie A schierando due formazioni composte da atleti giovani del proprio vivaio.

Risultati ultima giornata – Torneo maschile: 7°/8° posto: Farola Club Tamborì-Team Cologne 13-10; 5°/6° posto: Tambori Marina-Fallersben 13-10; 3°/4° posto: Cournonterral-Castellaro 13-11; 1°/2° posto: Cinaglio-Florensac 13-7.

La classifica: 1. Cinaglio (Ita); 2. Florensac (Fra); 3. Cournonterral (Fra); 4. Castellaro (Ita); 5. Tambori Marina (Cat); 6. Fallersben (Ger); 7. Farola Club Tamborì (Cat); 8. Team Cologne (Ger); 9. Bakonibel (Hun); 10. Moita (Por).

Torneo femminile: 3°/4° posto: Poussan-Les Pennes Mirabeau 13-6. 1°/2° posto: Nave San Rocco-Mezzolombardo 13-11.

La classifica: 1. Nave San Rocco (Ita); 2. Mezzolombardo (Ita); Poussan (Fra); 4. Les Pennes Mirabeau (Fra); 5. Dresden Loebtau (Ger); 6. Munster (Ger).

Paolo Biondo