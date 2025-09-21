Interno Verde Acqua, un migliaio di visitatori tra gite e laboratori

MANTOVA Si è concluso tra la magia dei salici e lo sciabordio delle onde al tramonto Interno Verde Acqua, il festival che nel weekend ha portato mantovani e turisti a scoprire i giardini, i parchi e gli orti affacciati sui laghi. L’iniziativa – completamente gratuita grazie alla partecipazione del Comune di Mantova e di Levoni – ha proposto un fitto programma di itinerari in bicicletta, a piedi, in barca e addirittura in sup, visite guidate, mostre fotografiche, incontri letterari per adulti e bambini, talk dedicati alla natura e all’ambiente.

Le attività più richieste, che hanno esaurito in brevissimo tempo i posti disponibili, sono state le gite insieme a Fiab, gli itinerari in battello verso Borgo Angeli e le escursioni in motonave fino alla riserva della Vallazza e al nuovo Parco Museo Virgilio, allestito dentro al Forte di Pietole. Hanno registrato presto il “sold out” anche le passeggiate tematiche a Porta Giulia, il trekking ideato dagli Scarponauti con partenza dall’Orto Carolingio, e l’itinerario nel Parco dell’Arte che l’associazione Dove sei tu ha abbinato a un originale laboratorio di narrazione.

«Tutto ciò che poteva essere prenotato, è stato prenotato», racconta con soddisfazione Licia Vignotto, responsabile dell’iniziativa. «Dal workshop di monotipia botanica, curato dall’artista Nadia Lafrizi, alla curiosa sperimentazione della passeggiata microclimatica, organizzata insieme alla ricercatrici dell’Università di Parma tra gli affascinanti giardini di Palazzo Ducale». Oltre 600 persone hanno partecipato alle attività a numero chiuso, tantissime altre hanno approfittato delle varie iniziative aperte, come l’esposizione di tavole data viz dedicate agli alberi monumentali italiani, allestita nel meraviglioso giardino ottocentesco di Palazzo d’Arco, e i giochi per famiglie proposti nell’area verde della Zanzara dai curatori del progetto Generare Futuro.

«Siamo felici che questa nuova versione di Interno Verde, dedicata allo straordinario paesaggio lacustre che caratterizza la città, susciti così tanto entusiasmo. Complessivamente si sono superati i mille visitatori. Tra i prenotati più della metà è arrivata da altre province. In testa Ferrara, Parma, Piacenza, Verona e Vicenza, ovvero i territori dove Interno Verde è conosciuto e presente», concludono gli organizzatori, che salutano l’estate già pensando agli appuntamenti della prossima primavera. «Per rafforzare ulteriormente la conoscenza e l’affezione delle persone, soprattutto dei più giovani, nei confronti di questo particolare territorio, ricchissimo di biodiversità, abbiamo lanciato insieme al Garden Club un concorso di illustrazione a tema piante acquatiche, rivolto a grafici e disegnatori under35. I dieci migliori lavori verranno esposti a Mantova nel marzo 2026».