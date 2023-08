Its Agroalimentare: open day in Confagricoltura Mantova il 12 settembre

MANTOVA L’Its Agroalimentare di Mantova è pronto a tuffarsi nella programmazione 2023- 2025, e per farlo ha organizzato numerosi appuntamenti di presentazione sul territorio provinciale. Uno di questi toccherà anche Confagricoltura Mantova: martedì 12 settembre, alle ore 17 presso la sede di via Fancelli 4, tutti coloro che saranno interessati a questa validissima opportunità formativa potranno trovare risposta ad ogni domanda, e visionare le proposte al via da settembre 2023. L’Its Agroalimentare è un percorso biennale post-diploma, aperto dunque a ragazze e ragazzi in uscita dalle scuole superiori. Saranno tre gli indirizzi previsti nel prossimo triennio. Il primo è quello in “Tecnico superiore per la digital & green transition nei processi di produzione e trasformazione agroalimentare”, il secondo quello in “Tecnico superiore per la gestione della supply chain e della logistica agro-alimentare”, mentre il terzo quello in “Tecnico superiore in food marketing & export management”, quest’ultimo in collaborazione anche con la sede milanese dell’istituto. I percorsi formativi, della durata di due anni, sono rivolti a tutti i diplomati, e permettono il conseguimento di un “diploma di tecnico superiore”. Il piano di studi si articolerà tra lezioni frontali in aula, stage formativi nelle aziende convenzionate, laboratori didattici e soggiorni all’estero, da sempre graditissimi per tutti gli studenti. «Fin dall’inizio siamo convintamente a fianco dell’Its di Mantova – spiega Alberto Cortesi, presidente di Confagricoltura Mantova – e ne siamo soci fondatori. Terminare questo percorso significa avere la quasi totale certezza di trovare lavoro, dal momento che la percentuale di inserimento lavorativo post corsi è altissima, superiore al 95%. La provincia di Mantova è affamata di competenze in ambito agroalimentare, e questa realtà è perfettamente in grado di rispondere a questa esigenza. Si tratta di un’opportunità fantastica anche per i giovani che vogliono intraprendere la professione di imprenditore agricolo, avviando nuove imprese o ereditandole dalla famiglia». Per confermare la propria presenza all’open day del 12 settembre, inviare una mail a mantova@confagricoltura.it o telefonare allo 0376/330711.