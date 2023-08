Buffon lascia il calcio “Ti ho dato tutto”

PARMA (ITALPRESS) – “Finisce qua. Mi hai dato tutto. Ti ho dato tutto. Abbiamo vinto insieme”. Così sui social, Gianluigi Buffon, dà il suo definitivo addio al calcio giocato, all’età di 45 anni. L’estremo difensore campione del mondo nel 2006 aveva un altro anno di contratto con il Parma, il club in cui ha iniziato e chiuso una carriera che, oltre alla maglia della Nazionale, lo ha visto indossare qeulle di Juventus e Psg.

“Oggi rendiamo onore al ritiro del leggendario portiere Gigi Buffon. Nel corso della sua illustre carriera, che non ha eguali, Gigi ha dimostrato un’abilità senza pari, una determinazione implacabile e una passione incrollabile dentro e fuori dal campo”. Così il presidente del Parma, Kyle Krause, commentando l’addio al calcio di Buffon. “Il Parma Calcio porge le sue più sentite congratulazioni a un vero campione e amico – prosegue Krause -. Gli saremo sempre grati per il suo contributo vitale alla grande storia di questo club e della nostra comunità.

Il Parma Calcio sarà sempre la sua casa”.

Nel suo futuro possibile un ruolo all’interno della Nazionale azzurra.

