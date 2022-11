La bandiera di guerra del 4° Rgt Artiglieria Controaerei “Peschiera” riceve l’onorificienza dal Presidente della Repubblica

BARI Il 4 novembre, in occasione del “Giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate”, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla presenza dei vertici della Difesa rappresentati dal Ministro della Difesa, On. Guido Crosetto, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone e dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Pietro Serino, con una cerimonia militare sul lungomare Nazario Sauro di Bari, ha conferito l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia alla Bandiera di Guerra del 4° Reggimento Artiglieria Controaerei “Peschiera” con la seguente motivazione:

“Unità dell’Esercito Italiano impegnata a supporto delle Forze Terrestri, ha concorso alla Difesa Areale Integrata Nazionale e NATO, in contesti multinazionali all’estero. Sostenuto da eccezionale fermezza morale e da straordinarie virtu’ militari, il 4° reggimento artiglieria controaerei “Peschiera” si è efficacemente inserito nei contesti internazionali, concorrendo alla difesa dello spazio aereo in Turchia e in Kuwait, con indiscussa capacità tecnica, con la professionalità dei propri artiglieri ha guadagnato il rispetto degli alleati e consolidato il prestigio dell’esercito italiano e del paese nel contesto multinazionale.”

La Bandiera di Guerra è stata scortata dal Gruppo Bandiera e viene custodita dal Comandante di Reggimento, Colonnello Manuel Solastri.

Questo prestigioso riconoscimento si aggiunge alle due medaglie di Bronzo, una al Valore Militare concessa per il valore dimostrato nella campagna di Russia nel 1942-1943 e una al Valore dell’Esercito, concessa come riconoscimento per il ruolo pluridecennale svolto dal 4° Reggimento nell’ambito della difesa aerea nazionale ed estera.