La chiesa del 4° “Peschiera” intitolata a Santa Barbara

MANTOVA – Nell’ambito delle iniziative organizzate per celebrare il centenario del 4º reggimento artiglieria controaerei “Peschiera”, ieri si è svolta una giornata di particolare significato spirituale e istituzionale per il personale del reparto. A margine del precetto pasquale interforze, celebrato nella Basilica di Sant’Andrea, l’Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Gian Franco Saba, ha fatto visita alla Caserma “San Martino”, sede del reggimento, dove è stato accolto dal Comandante, Colonnello Salvatore Verde, e successivamente ha incontrato e salutato il personale militare. Nel corso della visita si è svolta la cerimonia di intitolazione della chiesa della Caserma a Santa Barbara, patrona degli artiglieri. L’edificio di culto, costruito nel 1968, rappresenta da molti anni un luogo di raccoglimento e riferimento spirituale per il personale del reggimento. Durante la cerimonia è stato inoltre inaugurato il dipinto “Resurrezione di Cristo”, opera realizzata dagli studenti del Liceo Artistico “Giulio Romano”, frutto di una collaborazione con l’istituto scolastico mantovano che ha coinvolto i giovani artisti nella realizzazione di un’opera destinata alla chiesa della Caserma.

L’iniziativa si inserisce nel programma delle celebrazioni del centenario del reggimento e ha rappresentato un momento di incontro tra istituzione militare, comunità religiosa e mondo della scuola, nel segno dei valori condivisi di tradizione, servizio e memoria. Abb