La Cna celebra la “Giornata del pensionato artigiano”

MANTOVA – Cna pensionati presieduta dal presidente Gianni Soffiati come vuole la tradizione, venerdì alle ore 9.30 nella sede dell’associazione in Viale L. Guerra a Mantova celebra la “ Gionata del Pensionato Artigiano “ e in tale contesto si terrà un incontro sulla salute per la categoria tenuto dalla biologa e nutrizionista Maria Chiara Bassi dell’Ats –Valpadana sulla corretta alimentazione e igiene degli alimenti per invecchiare bene con una corretta alimentazione. Seguirà un momento particolare dedicato ai protagonisti dell’artigianato mantovano per riconoscere le eccellenze più significative e trasmettere alle nuove generazioni un patrimonio di conoscenze, esperienza e passione con la consegna degli attestati di fedeltà , laboriosità profusa per l’associazione ad alcuni pensionati e artigiani e il tradizionale pranzo conviviale presso l’Agriturismo di “Roberto Gandolfi” a Casale di Roncoferraro.