La polizia locale multa il proprietario di un’auto abbandonata in una corte agricola

MANTOVA È stato multato un ventottenne residente in provincia di Mantova perché aveva abbandonato la propria autovettura in via Taliercio a Mantova su un’area privata. Il proprietario della macchina è finito nella rete della Polizia Locale cittadina mercoledì 4 marzo.

L’autovettura, una Fiat Panda, era senza targa, in stato di abbandono e completamente danneggiata: aveva tutte le caratteristiche per essere considerata un rifiuto. Grazie al numero di telaio, il vigile di quartiere è riuscito a risalire all’originario proprietario del veicolo, al quale è stata comminata una sanzione di 1.200 euro, poiché ha omesso di conferirla in un centro di demolizione autorizzato. Il veicolo abbandonato è considerato, per legge, un rifiuto speciale pericoloso.

Al proprietario del veicolo è stato intimato il recupero, lo smaltimento e il ripristino del luogo.

Gli agenti della locale stanno controllando sul territorio se esistono altri veicoli abbandonati.