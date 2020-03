Sanità, lavoro, imprese e famiglie le priorità per il Centrodestra

MANTOVA “In quanto parlamentari dei tre partiti che formano storicamente e anche attualmente l’alleanza politica di centrodestra Le inviamo, di seguito, il pacchetto di proposte economiche già presentate unitariamente a Roma, nella giornata di ieri, dai vertici nazionali dei nostri Partiti Politici.-

Ci appare corretto che le nostre proposte vengano divulgate in maniera capillare anche sui singoli territori e portate a conoscenza di tutti i cittadini Italiani.-

Sono proposte frutto del nostro lavoro comune e che saranno presto portate a conoscenza del Presidente del Consiglio e del Governo.-

Come già anticipato dai nostri vertici nazionali, chiediamo di sederci al tavolo con la maggioranza di Governo e di condividere le scelte e le decisioni per il presente e il futuro del Paese, drammaticamente coinvolto nella epidemia da Coronavirus.-

La richiesta di condividere con Il Governo le scelte future è determinata dalla serietà del lavoro che i nostri Partiti hanno effettuato per la costruzione del pacchetto di misure per il Paese che qui sotto esponiamo e dalla consapevolezza che, pur trovandoci alla opposizione del Governo giallorosso, non siamo alla opposizione nel Paese, dove rappresentiamo la maggioranza dell’elettorato.- Per questi motivi intendiamo assumerci ogni responsabilità, per la soluzione dei drammatici problemi che il Paese sta già affrontando e dovrà affrontare.-

Speriamo che la nostra serietà e compostezza e il desiderio di dare un contributo positivo, trovino la stessa disponibilità e maturità nelle forze di Governo.-

Sen. Isabella Rauti – Fratelli d’Italia

On. Andrea Dara – Lega

On. AnnaLisa Baroni – Forza Italia Sanitò