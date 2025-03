La primavera-estate di Lubiam e Drittofilo si presenta il 2 aprile

MANTOVA Nel pomeriggio di mercoledì 2 aprile, dalle 16.30 alle 19.30, la boutique Lubiam Shopping ospiterà la presentazione delle nuove collezioni donna Primavera/Estate: quella del brand LBM1911 (che in questa stagione vede il lancio della propria linea femminile) e la nuova collezione Drittofilo, creata dal laboratorio sociale nato per dare opportunità di lavoro a donne che hanno vissuto situazioni di violenza.

Le gonne, le camicie e gli abiti di Drittofilo, in gran parte realizzati con i bellissimi tessuti Lubiam, saranno quindi affiancati dalle nuove creazioni sartoriali che la storica azienda mantovana ha voluto dedicare al mondo femminile.

Un’occasione da non perdere, dove l’impegno e il talento di tante donne verranno celebrati e valorizzati, nella loro capacità di creare bellezza sotto il segno della solidarietà e dell’inclusione sociale.

L.B.M1911 – La nuova collezione donna primavera/estate 2025 di L.B.M. 1911

reinterpreta i classici del guardaroba maschile, attraverso una serie di modelli studiati per valorizzare la figura femminile con tagli, proporzioni e dettagli esclusivi, mantenendo la stessa qualità dei materiali e l’attenzione ai dettagli che da sempre contraddistinguono il marchio. Capi dall’eleganza intramontabile, perfetti in ogni momento della giornata, from desk to dinner.

DRITTOFILO – Una realtà che, passo dopo passo, cresce costantemente, anche grazie all’apporto di un team di giovani collaboratrici volontarie, tra cui Giulia Bianchi, designer e contitolare di Lubiam. L’azienda non solo sostiene Drittofilo mettendo a disposizione materiali e formazione, ma interagisce con il laboratorio nella partecipazione al progetto “Sinergie”, che vuole promuovere la collaborazione tra un’azienda profit e una realtà di volontariato (il CAV di Mantova). Drittofilo presenta per la collezione P/E 2025 una selezione di tessuti naturali, privilegiando lino e cotone declinati in tonalità neutre e delicate. Abiti, camicie e gonne sono pensati per completare in modo sinergico ed armonioso le proposte di L.B.M. 1911. I capi sono realizzati in edizione limitata, nel rispetto dei principi di sostenibilità e della scelta consapevole di un guardaroba essenziale, evitando così eccedenze e offrendo su richiesta il Servizio Su Misura per soddisfare le esigenze della clientela in modo mirato e personalizzato.

Appuntamento Mercoledì 2 Aprile, dalle 16.30 alle 19.30

Lubiam Shopping – Viale Fiume 53, 46100 Mantova