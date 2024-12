Calcio Serie B – Il Mantova gioca il jolly Artioli a centrocampo: ”Possiamo centrare i play off”

Mantova In estate è stato il primo colpo ufficializzato dal Mantova. Stiamo parlando di Federico Articoli, giovane e promettente centrocampista classe 2001, scelto per la sua duttilità. Al momento, Artioli ha giocato 421 minuti totali, 90 dei quali nell’ultima gara persa al Martelli, contro il Pisa. «Nei primi dieci minuti – spiega – siamo andati un po’ in difficoltà. Il Pisa è stato bravo ed organizzato nel venirci a prendere alto, ma sono stati i nostri errori tecnici a metterci in difficoltà. Però ci può stare perché capita a chiunque di sbagliare. Dovremo essere bravi a capire cosa ha funzionato e cosa no, per poi ripartire dalla reazione avuta dopo aver preso i due gol. Tutti ci davano per spacciati, ma noi abbiamo dimostrato di poterla rimettere in piedi. A ripensarci mi rammarico perché alla lunga penso che meritassimo qualcosa di più».

Federico ha totalizzato cinque presenze dopo 16 giornate. Bari, Brescia, Palermo, Catanzaro e Pisa nell’ordine, le squadre affrontate. «Rispetto le scelte dell’allenatore – afferma – . A livello di fiducia e autostima ci lascia sempre sereni e tranquilli, dandoci carica e forza. È veramente bravo tecnicamente, ma soprattutto umanamente parlando. Per un giocatore, il dialogo è fondamentale. Sono contento del mio percorso; spero di continuare così, e un giorno di arrivare in A. Quando mi chiama il mister cerco di farmi trovare pronto per aiutare la squadra. Anche se il salto dalla C alla B c’è e si nota a livello di qualità e ritmo, una volta entrato nei meccanismi della squadra, è diventato tutto più semplice. Si è creato un forte legame tra di noi e questo mi fa sentire a mio agio con tutti. Non mi sembra neanche di essere arrivato tre mesi fa». «Cosa penso della Serie B? È un campionato difficile. L’ho sempre vista da fuori, ma sinceramente me l’aspettavo così. Il nostro obiettivo è la salvezza, però spero che la squadra riesca a centrare i play off. Ma adesso come adesso, l’importante è fare un passo per volta». Sabato l’Acm sarà impegnata in trasferta a Bolzano, contro il Sudtirol. «Mi aspetto una gara tosta. Troveremo una squadra arrabbiata, ma per noi non sarà un crocevia decisivo perché mancano ancora molte partite. Dal canto nostro cercheremo di dare il massimo per portarci a casa i tre punti». Nello scacchiere di Possanzini, Artioli ha tutte le caratteristiche per fare il vice di Burrai: «Andiamo d’accordo. C’è sana competizione tra di noi e mi trovo molto bene con lui. Cerco sempre di rubargli il più possibile e poi, avendo un’età diversa, provo a metterci più dinamismo».