In vespa contro il guard-rail: grave un 60enne di Volta Mantovana

CAVRIANA Grave incidente oggi poco dopo le 19 a Cavriana in strada Cavallara all’altezza del rondò di strada Madonna della Porta. Un 60enne di Volta Mantovana ha perso il controllo della sua Vespa 50 mentre percorreva il rondò ed è finto contro il guard-rail riportando gravi ferite. Le sue condizioni son apparse subito critiche ai soccorritori che hanno allertato l’eliambulanza, che è atterrata in un campo poco distante e ha quindi trasportato il 60enne all’ospedale di Brescia dove è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti i carabinieri di Castiglione delle Stiviere.