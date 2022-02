Domani al mercato di Campagna Amica di Borgo Virgilio le ricette anti spreco

BORGO VIRGILIO La cucina degli avanzi dalle tradizioni contadine sarà protagonista nei mercati di Campagna Amica in provincia di Mantova in occasione della Giornata nazionale di prevenzione contro gli sprechi alimentari, che si celebrerà domani, sabato 5 febbraio. Appuntamento al mercato di Campagna Amica a Borgo Virgilio, in piazza Aldo Moro, nei mercati di Campagna Amica dalle ore 8.30 e fino alle 13, dove per l’occasione sarà consegnato in omaggio a tutti i clienti un segnalibro con una ricetta anti spreco realizzata dalla Cuoca Contadina di Coldiretti Mantova, Maria Grazia Maestri (Agriturismo dell’Ibisco di Bagnolo San Vito).

Per tutto il fine settimana nei mercati di Campagna Amica e negli agriturismi di Terranostra di tutta la Lombardia non mancheranno menù con esempi di piatti anti spreco, dagli gnocchi di pane alla frittata di pasta, dalle bucce di patate fritte alle polpette della nonna. L’elenco degli appuntamenti è sul sito www.campagnamica.it.

Tagliando gli sprechi alimentari delle famiglie italiane – spiega Coldiretti – sarebbe possibile imbandire adeguatamente la tavola dei circa 3,2 milioni di poveri, che in Italia con l’emergenza Covid sono costretti a chiedere aiuto per il cibo con pacchi alimentari o pasti gratuiti in mensa o nelle proprie case.