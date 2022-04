Ladri in azione negli spogliatoi della Saviatesta a Lunetta

MANTOVA – Mantova Ladri in azione l’altra notte a Lunetta. A farne le spese è stato il Saviatesta, squadra mantovana che milita nel campionato di Serie A2 di calcio a 5. I malviventi sono entrati negli spogliatoi che il Saviatesta condivide con il Città di Mantova, e hanno rubato gran parte dell’attrezzatura sportiva: sparite tutte le scarpe dei giocatori, tute e accappatoi. Per non fare un torto a nessuno, inoltre, i malviventi hanno lasciato le maglie del Saviatesta e si sono invece presi quelle de Città di Mantova. Il furto è stato scoperto ieri mattina dal magazziniere del Saviatesta, quando è entrato negli spogliatoi del palasport di Lunetta. Sul posto sono poi intervenuti gli agenti di una Volante della questurache hanno effettuato un sopralluogo. Non sarebbe statoi trovato alcun segno di scasso alle serrature delle porte. I ladri potrebbero essere entrati da una delle porte d’emergenza che si trovano sul retro della palestra aprendo le porte d’emergenza. “È già il quinto furto che subiamo – ha commentato l’ad del Saviatesta Cristiano Rondelli -. Adesso basta. Bisogna fare qualcosa. Questo ennesimo episodio comporta a dei costi aggiuntivi inutili per i giocatori e per la società».