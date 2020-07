Calcio Terza Cat. – Il Segnate riunisce i fratelli Rossi: ecco Alex. Tutte le conferme della squadra granata

SAN GIACOMO DELLE SEGNATE Raffica di conferme al Segnate. Come anticipato nei giorni scorsi, resta anche capitan Cristian Rossi (a sinistra in foto), ma con lui arriva anche il forte fratello Alex (a destra), classe 1999, di ruolo attaccante, ultima stagione al Correggioli. Ecco tutti i giocatori che sono stati confermati in granata per la stagione 2020/2021: Roveri, Codifava, Zucca, Ballista, Finatti, Rizzuto, Gibertoni, Hilmi, Guizzardi, Abdu, C.Rossi, Ogliani, Schiavi, Mari, Codifava e De Santis.