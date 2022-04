Negozio aperto abusivamente, anziano parrucchiere nei guai

MANTOVA – Mantova Aveva aperto un salone da parrucchiere senza avere presentato la Scia (Segnalazione Certificata Inizio Attività, ndr). Nei giorni scorsi i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mantova unitamente agli agenti della Polizia Locale e al personale di Ats Valpadana hanno eseguito un controllo mirato nella bottega di questo barbiere peraltro già noto alle forze dell’ordine, e ad accertamento ultimato hanno chiuso l’attività su disposizione dello Sportello Unico del Comune. Nel mirino dei militari è finito un negozio di parrucchiere di via Bonomi tutt’altro che per caso. I carabinieri hanno infatti deciso di fare una verifica riguardo a quella che risultava la sede alquanto improbabile di un’autoconcessionaria, quella di cui risultava intestatario G.N., 84enne residente proprio in città, che lo scorso luglio era stato denunciato per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e truffa aggravata ai danni dello Stato continuati, perché era risultato essere l’intestatario di 239 autovetture. Un “parco macchine” che l’84enne avrebbe accumulato nel corso di anni di quella che era una vera e propria attività secondaria. Le indagini condotte dai carabinieri del Norm di Mantova avevano portato a scoprire che tutte quelle auto in realtà erano in circolazione sull’intero territorio nazionale e di fatto nella piena disponibilità di terze persone, intenzionate a rimanere occulte, al fine di poter mascherare i propri spostamenti, evadere le tasse e non preoccuparsi di pedaggi autostradali o multe di autovelox, oppure anche per commettere reati e rendere più difficili le attività di indagine da parte delle forze di polizia. Di quell’autoparco fantasma alla fine era rimasta solo la sede che è risultata essere un negozio da parrucchiere aperto senza le necessarie autorizzazioni. In questo caso per l’anziano acconciatore non è scattata alcuna denuncia ma solo una sanziona emministrativa e l’immediata chiusura dell’attività.