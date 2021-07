Lauree al Politecnico territoriale di Mantova, 28 proclamazioni in presenza

MANTOVA – Questa sarà una settimana di appuntamenti importati per gli studenti del Polo territoriale di Mantova del Politecnico di Milano. Nello specifico, martedì 20 luglio alle ore 14:00 e giovedì 21 luglio alle 14.30 saranno proclamati rispettivamente 16 laureati del corso Triennale in Progettazione dell’architettura e 12 laureati del corso Magistrale in Architectural Design and History. In entrambe le occasioni è prevista la presenza di tutti i commissari e della gran parte dei laureandi, che, nel rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento definite dall’apposito protocollo di sicurezza elaborato dall’Ateneo, potranno presentare il loro elaborato presso le aule della sede, e ricevere dalle mani dei professori la pergamena di laurea. I laureandi triennali che presenteranno le loro tesi alle due commissioni, presiedute dal Prof. Carlo Peraboni – Coordinatore del corso di Laurea Triennale – e dal Prof. Angelo Lorenzi sono: Berno Alessio, Bernuzzi Eleonora, Bolu Sila Naz, Carrara Chiara, Chessa Giulia, Cittadini Laura, Di Benedetto Diletta, Draisci Maria Giulia, Giannarelli Nicola, Gozzi Amanda, Mazzi Lisa, Negmatulina Natalia, Rebecchi Alessio, Rosa Gianluca, Scollo Anna Maria e Tassi Andrea. I laureandi magistrali che presenteranno le loro tesi alle due commissioni, presiedute dal Prof. Luigi Spinelli – Coordinatore del corso di Laurea Magistrale – e dal Prof. Massimo Ferrari sono: Averjanovs Dmitrijs, Bulatovic Danilo, Chieregati Lorenzo, Gatti Martina, Gavazzeni Federica, Gunan Gulberk, Li Ying, Magni Martina, Saadatmand Nafiseh, Sandri Irene, Vitolo Marta e Zhang Kai.