Calcio a 5 Serie A – Mercato Saviatesta: piace il forte laterale Lemos. Non torna Baroni, può rientrare Salas

Mantova Prosegue la campagna di rafforzamento del Saviatesta Mantova, recentemente ripescato nella massima serie di Futsal: dopo il giovane Silveri, dalla Fortitudo Pomezia potrebbe arrivare anche Tiago Fortuna De Lemos. Si tratta di un laterale offensivo italo brasiliano, nato nel 1997 con il vantaggio di avere lo status da “formato italiano”. Tiago Lemos ha vestito in Italia le casacche di Kaos, Imolese, Atletico Cassano e Bernalda. Si tratta di un profilo molto interessante, dunque, per la compagine biancorossa: la trattiva è in piedi da alcuni giorni, ma ancora non c’è stata una fumata bianca. Impegnato a cercare di trovare una quadra il dg Cristiano Rondelli, che vorrebbe regalare a mister Pino Milella un altro rinforzo adeguato alla nuova avventura della compagine virgiliana.

Secondo i rumors provenienti dalla Capitale, l’affare potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore, in realtà c’è ancora da limare la distanza tra richieste e offerta. Qualora arrivasse un pezzo pregiato come Tiago Lemos, l’organico sarebbe quasi pronto, mancherebbe solo un ulteriore pedina. Non tornerà in biancorosso Lucas Baroni, che Eboli ha voluto trattenere a tutti i costi, mentre potrebbe rientrare Salas, già presentato dal Fossano, ma che non ha il via libera dei biancorossi, proprietari del cartellino. E il futuro del paraguaiano potrebbe essere di nuovo a Mantova.