La piscina comunale ha finalmente riaperto al pubblico

CASTELBELFORTE Da un paio di giorni ha riaperto i battenti anche la piscina comunale di Castelbelforte. La struttura natatoria di via Dante Alighieri resterà in funzione ogni giorno dalle ore 10 alle 20 fino al 13 settembre. A gestirla sarà il “Team Sport Isola”, società veronese con sede ad Isola della Scala che ha trovato pieno appoggio nell’amministrazione locale, resasi disponibile a supportare dirigenti e staff nelle spese di riapertura. I dettagli della convenzione sono stati curati dall’assessore allo Sport Sara Bissoli . Tutto avviene ovviamente nel totale rispetto delle prescrizioni in materia di contrasto al Covid-19. Aspetto che inevitabilmente comporta maggiori costi di gestione, senza tuttavia produrre alcun aumento nelle tariffe rispetto allo scorso anno. Coloro che vorranno frequentare la piscina dovranno farlo indossando la mascherina protettiva se in vicinanza di altre persone. Lo stesso vale per chi si recherà al chiosco o negli uffici di direzionali. Per quanto riguarda i corsi di nuoto individuali e collettivi con istruttori della Federazione italiana nuoto (Fin), gli interessati dovranno attendere ancora alcuni giorni.

Per informazioni rivolgersi al numero 3491999030 oppure sul sito www.piscineisoladellascala.it. Anche in altri Comuni della provincia di Mantova, compreso il capoluogo, sono state riaperte le piscine comunali: per molte la riapertura è stata incerta fino all’ultimo ma poi, grazie ad alcuni accorgimenti è stato possibile procedere. (m.v.)