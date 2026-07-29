Lavoro: Orodei cerca nuove risorse per lo store di Mantova

Orodei, Banco Metalli iscritto all’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) e al registro degli Operatori Professionali in Oro (OPO), è alla ricerca di nuove risorse da inserire all’interno del proprio store di Mantova.

L’azienda ha aperto le selezioni per il ruolo di Preposto/a di Store, figura che si occuperà dell’accoglienza e della consulenza ai clienti, della nella valutazione e compravendita dei metalli preziosi e della gestione operativa del punto vendita.

La selezione è aperta anche ai candidati appartenenti alle categorie protette, ai sensi della Legge 68/99.

Le persone selezionate entreranno a far parte di una realtà in continua crescita e saranno inserite in un percorso di onboarding e formazione specialistica presso la Orodei Academy, dove acquisiranno competenze dedicate alla valutazione dei metalli preziosi, all’utilizzo della strumentazione tecnica e alla normativa di settore.

L’offerta prevede un iniziale contratto a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione, inquadramento al III livello del CCNL Commercio, una RAL indicativa di €25.000, un sistema incentivante con bonus produzione a scaglioni, buoni pasto e un concreto percorso di crescita professionale all’interno dell’azienda.

Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo hr@orodei.com, indicando nell’oggetto dell’e-mail la sede per la quale si intende presentare la candidatura.