Nuovi servizi per la raccolta differenziata a Canneto sull’Oglio

Dal 1° agosto il Comune, in collaborazione con Aprica, attiverà una serie di attrezzature informatizzatepensate per rendere più semplice e flessibile il conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini. Gli interventi riguardano la nuova Ecoisola informatizzata, il sistema di accesso al Centro di Raccolta Comunale e il distributore automatico dei sacchi per la raccolta differenziata. La principale novità è rappresentata dalla nuova Ecoisola in via delle Industrie, nell’area di parcheggio antistante il Centro di Raccolta Comunale. Riservata esclusivamente alle utenze domestiche, la struttura potrà essere occasionalmente utilizzata dai cittadini per conferire in autonomia alcune tipologie di rifiuti differenziati anche al di fuori dei giorni previsti dal servizio porta a porta, rendendo il servizio più flessibile e accessibile. Sarà possibile conferire carta, imballaggi in plastica, imballaggi in vetro e metalli, oltre ai tessili sanitari (pannolini, pannoloni e traverse) e alle lettiere per gatti. Per utilizzare il servizio sarà sufficiente identificarsi attraverso la propria Carta Regionale dei Servizi (CRS), seguendo le indicazioni riportate sui dispositivi installati presso gli sportelli di conferimento. Il sistema consentirà l’apertura dello sportello dedicato al rifiuto selezionato, permettendo di conferire esclusivamente la frazione prevista, senza introdurre sacchi o altri contenitori utilizzati per il trasporto. Per il conferimento dei tessili sanitari e delle lettiere per gatti, il servizio sarà riservato alle utenze domestiche che abbiano un’effettiva necessità di usufruirne. In questi casi sarà necessario richiedere preventivamente l’abilitazione della propria CRS recandosi presso l’Ecosportello comunale. Anche gli utenti che dovessero riscontrare problemi nel riconoscimento della tessera potranno rivolgersi allo stesso sportello per ricevere assistenza. Un’altra importante innovazione interesserà il Centro di Raccolta Comunale, dove dal 1° agosto entrerà in funzione il sistema informatizzato di accesso con sbarre automatiche. Le utenze domestiche accederanno utilizzando la propria Carta Regionale dei Servizi, mentre le utenze non domestiche dovranno utilizzare la tessera dedicata associata alla propria posizione TARI. Sarà sufficiente avvicinare la tessera al lettore installato sulla colonnina posta all’ingresso affinché il sistema autorizzi l’accesso. In Piazza Gramsci, accanto alla Casetta dell’Acqua, è stato installato il distributore automatico che consentirà di ritirare in qualsiasi momento i sacchi destinati alla raccolta degli imballaggi in plastica e dei tessili sanitari. Anche in questo caso il riconoscimento avverrà tramite CRS per le utenze domestiche e tramite tessera dedicata per quelle non domestiche. Per tutte le operazioni di assistenza, abilitazione delle tessere e supporto agli utenti rimane a disposizione l’Ecosportello, situato in Piazza Matteotti 1, aperto ogni venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nelle giornate indicate dal calendario della raccolta porta a porta (questo il link al calendario). Anche gli utenti che dovessero riscontrare criticità nel riconoscimento della tessera potranno rivolgersi allo stesso sportello per ricevere assistenza. Per conoscere gli orari del Centro di Raccolta, le modalità di conferimento delle diverse tipologie di rifiuti e ricevere ulteriori informazioni sui nuovi servizi, i cittadini possono consultare il sito di Aprica, utilizzare l’App PULIamo oppure contattare il numero verde 800 437 678.