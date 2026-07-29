Sei battesimi nel lago Superiore: la Chiesa battista celebra la fede per immersione

MANTOVA – Sei credenti hanno testimoniato pubblicamente la propria fede ricevendo il battesimo per immersione nelle acque del lago Superiore. La celebrazione si è svolta domenica mattina, promossa dalla Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Mantova (CCEBAM), comunità presente in città da 24 anni e composta da persone provenienti da oltre venti nazionalità. La giornata, inizialmente accompagnata da previsioni meteorologiche poco favorevoli, si è invece svolta senza pioggia, permettendo alla comunità di celebrare all’aperto uno dei momenti significativi della propria vita di fede. «Abbiamo potuto vivere un battesimo ricco della presenza e della grazia di Dio», ha scritto la CCEBAM al termine della mattinata. La celebrazione è stata preceduta da alcuni interventi dedicati alla visione e alla missione della chiesa locale, seguiti dalla predicazione del pastore Evandro Coelho, basata sul passo della Seconda Lettera ai Corinzi (5,17): «Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, sono diventate nuove». Un messaggio che, secondo la comunità, ha richiamato «la potenza trasformatrice del Vangelo: Gesù non migliora semplicemente la nostra vita, ma la rende nuova». Secondo la fede battista, la salvezza è ricevuta esclusivamente per grazia, mediante la fede in Gesù Cristo. Il battesimo non conferisce quindi la salvezza, ma rappresenta la testimonianza pubblica della fede del credente e della volontà di identificarsi con Cristo. Per questo la Chiesa battista amministra il battesimo soltanto a chi compie una scelta personale, libera e consapevole, praticandolo per immersione, gesto che simboleggia la morte al peccato e la risurrezione a una vita nuova in Cristo. «La Parola è stata confermata dalle testimonianze di coloro che hanno scelto di scendere nelle acque del battesimo, dichiarando pubblicamente la loro fede in Cristo e l’inizio di una vita nuova», conclude la comunità, definendo le sei testimonianze «una gioia immensa e una testimonianza vivente della fedeltà di Dio». Antonia Bersellini Baroni