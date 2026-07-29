Grazie è pronta ad accogliere artisti e visitatori: in campo una grande macchina organizzativa

È una macchina organizzativa articolata e capillare quella messa in campo dal Comune di Curtatone in vista dell’Antichissima Fiera delle Grazie e del 52° Incontro nazionale dei Madonnari, in programma a Grazie dal 13 al 16 agosto. L’obiettivo è garantire a visitatori, artisti e operatori un’esperienza sicura, piacevole e il più possibile agevole, attraverso un sistema di collaborazioni e servizi che coinvolge istituzioni, forze dell’ordine, volontari e numerosi operatori impegnati sul campo.

Ad oggi sono già esaurite le 140 piazzole riservate ai Madonnari che lavoreranno alle loro opere effimere dal 13 al 15 agosto, e l’area mercatale, aperta dal 14 al 16 agosto dalle ore 7 alle 24 – ospiterà quasi 200 espositori e alcune associazioni di volontariato, offrendo ai visitatori un’ampia proposta di prodotti commerciali e di hobbismo e artigianato, mentre nell’area Lunapark saranno presenti 19 operatori e 35 attrazioni.

“Per garantire la sicurezza e il buon svolgimento di una manifestazione di questa portata, che ogni anno richiama circa 100mila visitatori, è fondamentale il lavoro di squadra – sottolinea il vicesindaco di Curtatone, Sofia Pantani –. Per questo desideriamo ringraziare la Prefettura, con la quale è costante il coordinamento sugli aspetti legati alla sicurezza, le Forze dell’ordine, la Croce Rossa, la Protezione civile e tutti gli addetti alla sicurezza. A loro si aggiungono i tanti volontari che, con il loro impegno, contribuiscono concretamente all’organizzazione e all’accoglienza dei visitatori e degli artisti”.

Il Comune ha investito in modo significativo sul rafforzamento del sistema di sicurezza e sull’organizzazione dei servizi che prevedono anche due ambulanze mediche e un’ambulanza veterinaria e il coinvolgimento di numerosi volontari, anche delle associazioni sportive, e una squadra di addetti dedicata alla gestione dell’evento e dei flussi di pubblico.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla mobilità e all’accessibilità. Saranno confermati i collegamenti tramite navetta con il centro commerciale Il Gigante e i parcheggi destinati ad auto, moto e pullman saranno dotati di POS, così da agevolare e velocizzare le operazioni di pagamento. “Negli ultimi anni abbiamo registrato una crescita anche del numero dei cicloturisti – prosegue Sofia Pantani – che raggiungono il borgo attraverso le ciclovie che lo collegano a Mantova e alla zona del Garda. È un segnale importante, che conferma la vocazione di Grazie come meta turistica e culturale e che ci spinge a prestare sempre maggiore attenzione a tutte le forme di mobilità sostenibile”.

Tra le novità sul fronte dei servizi è previsto anche il potenziamento della linea Wi-Fi, grazie alla collaborazione con MyNet, così da garantire una migliore connettività durante i giorni della manifestazione e rendere più agevole la permanenza di visitatori, operatori e partecipanti.

Lo spirito di accoglienza si traduce anche in un Campus dei Madonnari sempre più confortevole e attrezzato, con tanti servizi dedicati agli artisti che ogni anno raggiungono Grazie per questo importante appuntamento. “All’interno del giardino attiguo alla scuola – spiega il consigliere Gilberto Contesini, responsabile del campus dei madonnari – è stata realizzata una nuova struttura, aperta su tre lati e con circa 100 metri quadrati coperti, che ospita bagni, spogliatoi e spazi accessibili alle persone con disabilità e verrà attrezzata con frigoriferi, acqua e ulteriori dotazioni. Il nuovo assetto dell’area ha consentito anche una riorganizzazione degli spazi destinati al parcheggio, in parte a uso pubblico. Nell’area confinante sarà allestita una tensostruttura destinata all’accoglienza notturna, con ulteriori spazi riservati alle tende. Viene inoltre confermato il Punto Benessere, con la presenza di una massaggiatrice che offrirà gratuitamente trattamenti ai madonnari durante le giornate dell’evento. La ristorazione prevede pranzo e cena gratuiti per i madonnari nelle giornate del 14 e 15 agosto”.

“Gestire un appuntamento che richiama ogni anno circa 100mila visitatori in tre giorni richiede un grande sforzo organizzativo – conclude il vicesindaco –. Trasformare un borgo di poco più di 600 abitanti in un grande spazio fieristico è un impegno importante, che ci assumiamo con senso di responsabilità e capacità organizzativa, per mantenere viva una tradizione che appartiene a tutto il territorio mantovano e regionale. Un ringraziamento va naturalmente anche agli abitanti di Grazie, che durante questi giorni vedono profondamente modificata la quotidianità del loro borgo”.