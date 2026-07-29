Festa in Corte Grande: una serata di solidarietà, condivisione e comunità

A cura dell’Associazione Amici del Tamburello, ieri sera, si è svolta alla Sacca di Goito la Festa in Corte Grande, una cena di beneficenza organizzata con passione e con il desiderio di sostenere le Comunità Socio Sanitarie Anffas “Sacca” e “Don Danilo Vareschi”. La straordinaria partecipazione di tante persone ha reso la serata ancora più speciale, dimostrando attenzione alla realtà di Anffas Mantova e agli ospiti delle Comunità, che hanno potuto vivere un momento di autentica condivisione, amicizia e vicinanza. Eventi come questo dimostrano quanto la solidarietà possa trasformarsi in gesti concreti e quanto sia importante fare rete per costruire una comunità sempre più inclusiva e attenta ai bisogni di tutti. Un sentito grazie va a tutti coloro che hanno partecipato, agli organizzatori, ai volontari e a chi, con il proprio contributo e presenza, ha reso possibile questa splendida serata. Insieme continuiamo a dare valore all'inclusione e a sostenere i progetti delle Comunità Socio Sanitarie di Fondazione Anffas Mantova ETS.