Lite fra ex: lei lo prende a sberle e lui chiama la Polizia

MANTOVA Ha litigato con la ex e quando ha fatto per andarsene per i fatti suoi lei lo ha rincorso per strada e quando lo ha raggiunto gli ha rifilato un ceffone. La reazione è stata tutt’altro che da “codice rosso”; l’uomo anziché reagire ha chiesto l’intervento della Polizia. È successo ieri pomeriggio in via Bonomi, dove è terminata una discussione tra ex che era partita poco distante. L’uomo a un certo punto avrebbe deciso di lasciare perdere e avrebbe fatto per andarsene. Lei però non voleva saperne di lasciare perdere e lo avrebbe quindi raggiunto per affrontarlo e infine rifilargli uno schiaffo. A quel punto l’ex della donna ha chiesto l’intervento della Polizia e poco dopo sul posto intervenivano gli agenti di una Volante, i quali hanno identificato i due e provveduto ad allontanare la ex manesca. Gli agenti hanno anche spiegato all’uomo che se voleva poteva sporgere una eventuale querela di parte, ma da quel che si è capito ciò che a lui interessava veramente era togliersi di torno la ex.