ll vescovo Busca festeggia il suo decano agli Istituti Santa Paola

MANTOVA – Festeggiato da tutta la diocesi con il vescovo in testa a fargli gli auguri personalmente prendendolo sotto braccio durante la visita agli Istituti Santa Paola. Don Antonio Bottoglia ha tagliato il traguardo dei 102 anni compiuti lo scorso 8 aprile, e ieri è stato festeggiato anche dal personale docente e dagli studenti degli Istituti Santa Paola di cui il decano di tutti i sacerdoti mantovani è stato a suo tempo nominato presidente onorario a vita. Così ieri il vescovo di Mantova Marco Busca ha colto l’occasione di una visita agli Istituti Santa Paola per farsi accompagnare proprio dal suo decano durante l’incontro con il personale docente e gli studenti. «Un caso unico al mondo, anche per quello che ha fatto per i giovani» ha detto il vescovo riferendosi a don Bottoglia, il quale ha poi preso la parola ripercorrendo la storia degli Istituti dagli albori fino ai giorni nostri e ciò che hanno rappresentato e rappresentano tutt’ora per Mantova. Il tutto con grande lucidità. «Ne avessi altri come don Antonio» ha concluso il vescovo Busca.